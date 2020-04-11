{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Москве за нарушение правил карантина оштрафовали 26 человек

Их доставили в специально оборудованные обсервационные центры, где они будут проходить лечение до полного выздоровления под присмотром специалистов

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Число нарушителей карантина в Москве, привлеченных к административной ответственности, возросло до 26. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы.

На эту тему
Главное о новом коронавирусе и пандемии COVID-19. Что делать и чего ждать?

"В Москве жителям после оформления специального согласия на строгий домашний карантин разрешено лечиться дома, но только при легкой форме коронавирусной инфекции и находясь под наблюдением врачей. За последние два дня в Москве было зафиксировано сразу 12 случаев нарушения карантина людьми с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении. Всего с момента ужесточения ответственности за нарушение правил карантина были оштрафованы и помещены на принудительное лечение 26 жителей Москвы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее каждому из нарушителей разъяснялись правила лечения на дому, а также обязанность соблюдать строгий карантин вплоть до полного выздоровления, подтвержденного отрицательным тестом на коронавирус. После получения постановления о штрафе граждан в тот же день доставили в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыне, Крылатском и Химках, где они будут проходить лечение до полного выздоровления под присмотром специалистов.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. В Москве зафиксировано 8852 случая коронавируса.

Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Крыму начнут применять с 15 апреля
По словам главы республики, до этой даты правоохранители будут проводить с нарушителями режима профилактические беседы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС