В Москве за нарушение правил карантина оштрафовали 26 человек

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Число нарушителей карантина в Москве, привлеченных к административной ответственности, возросло до 26. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы.

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"В Москве жителям после оформления специального согласия на строгий домашний карантин разрешено лечиться дома, но только при легкой форме коронавирусной инфекции и находясь под наблюдением врачей. За последние два дня в Москве было зафиксировано сразу 12 случаев нарушения карантина людьми с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении. Всего с момента ужесточения ответственности за нарушение правил карантина были оштрафованы и помещены на принудительное лечение 26 жителей Москвы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее каждому из нарушителей разъяснялись правила лечения на дому, а также обязанность соблюдать строгий карантин вплоть до полного выздоровления, подтвержденного отрицательным тестом на коронавирус. После получения постановления о штрафе граждан в тот же день доставили в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыне, Крылатском и Химках, где они будут проходить лечение до полного выздоровления под присмотром специалистов.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. В Москве зафиксировано 8852 случая коронавируса.

Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.