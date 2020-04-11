Вакцину от коронавируса испытывают на обезьянах - лабораторных "двойниках" человека

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Обезьяны, на которых в Государственном научном центре "Вектор" испытывают прототипы вакцины от коронавируса, являются лабораторными "двойниками" человека, поэтому результаты исследований можно проецировать на людей. Об этом сообщила заместитель директора по науке НИИ медицинской приматологии Джина Карал Оглы.

"Низшие обезьяны по умолчанию являются лабораторным "двойником" человека. Результаты, полученные на приматах, с минимальной коррекцией можно экстраполировать на людей", - сказала она в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус-2" на телеканале "Россия-1".

Карал Оглы пояснила, что от "Вектора" поступил запрос на поставку 20 обезьян этого вида. Перед отправкой в центр животные прошли обязательный 21-дневный карантин, их регулярно обследовали врачи, это клинически здоровые животные.

Гендиректор "Вектора" Ринат Максютов рассказал, что центр использует специальные системы для содержания животных, чтобы исключить возможность их контактов между собой.

"Каждая группа находится в отдельном боксе, с независимой подачей фильтрующего воздуха и независимой вытяжкой. Контакты между животными не происходят", - сказал он.