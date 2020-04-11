В Москве 13 апреля отметят салютом 75-летие освобождения Вены

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. В Москве 13 апреля произведут артиллерийский салют в честь 75-й годовщины освобождения Вены. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО).

"Отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа 13 апреля в 22:00 мск произведет праздничный артиллерийский салют в Москве в ознаменование 75-й годовщины освобождения города Вены от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в сообщении.

Праздничный салют 24 залпами 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны будет произведен на Поклонной горе.

"Запуск более трех тысяч фейерверочных изделий осуществят расчеты самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля "КамАЗ". Купола разрывов превысят в диаметре 300 м. В небо столицы будут выпущены более 50 видов фейерверков", - отмечается в сообщении.

Вена была освобождена от немецко-фашистских захватчиков 13 апреля 1945 года в ходе проведения Венской стратегической наступательной операции войсками 3-го Украинского фронта и 2-го Украинского фронта при поддержке Дунайской военной флотилии.