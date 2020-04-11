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Пандемия коронавируса нового типа

В Африке число инфицированных коронавирусом превысило 12,7 тыс.

Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Южно-Африканской Республике - 2 002

ПРЕТОРИЯ, 11 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в странах Африки достигло 12 749. 666 человек умерли. Такие данные опубликовало в субботу региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке. Количество выздоровевших не указывается.

Из 54 стран континента в 52 на текущий момент выявлены случаи заражения коронавирусом.

Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Южно-Африканской Республике - 2 002, 24 человека умерли. В Алжире - 1 761 заразившийся и 256 умерших, в Египте - 1 699 инфицированных и 118 умерших, в Марокко 1 431 и 105.

В Камеруне - 803 заболевших и 10 умерших, в Тунисе - 643 и 25, в Кот-д'Ивуаре - 480 и три, в Буркина-Фасо - 443 и 19, в Нигере - 438 и 11, в Гане - 378 и шесть, на Маврикии - 318 и девять, в Нигерии 305 и семь.

В Сенегале коронавирусом заразились 265 человек, двое умерли, в Демократической Республике Конго (ДРК) - 223 и 20.

В Гвинее - 194 инфицированных, в Кении 189 и семь умерших, в Джибути - 150 заразившихся и один летальный исход, в Руанде - 118 случаев заражения.

Страны, где менее сотни заболевших

На Мадагаскаре выявлено 95 инфицированных, в Мали - 74 и семь, в Того - 73, три человека умерли. В Эфиопии - 65 и двое умерших, в Республике Конго - 60 и пять умерших, в Уганде - 53 заразившихся, в Габоне - 44 и один умерший, в Замбии - 40 и два летальных исхода, в Либерии - 37 случаев заражения и пятеро умерших, в Гвинее-Бисау - 35 заразившихся, в Эритрее - 33 инфицированных, в Танзании - 32 и три, в Бенине - 30 и один, в Ливии - 24 и один умерший, в Мозамбике - 20 заразившихся.

В Анголе - 19 инфицированных и двое умерших, в Экваториальной Гвинее - 18, в Намибии - 16, в Судане - 15 заразившихся и двое умерших, в Ботсване - 13 инфицированных и один летальный исход, в Сомали - 12 и один, в Эсватини - 12 заразившихся, в Зимбабве - 11 инфицированных и трое умерших, в Чаде, Центральноафриканской Республике и на Сейшельских островах - по 11 заболевших в каждой стране.

В Малави - девять случаев заражения и один умерший, в Кабо-Верде, Мавритании и Сьерра-Леоне - по семь инфицированных и одному умершему, в Гамбии - четыре и один умерший, в Сан-Томе и Принсипи - четверо заболевших, в Бурунди - трое, в Южном Судане - три инфицированных.

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