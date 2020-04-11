Умер политолог Александр Некрасов

ЛОНДОН, 11 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС его сын Александр Некрасов - младший.

"7 апреля он принимал участие в эфире передачи Владимира Соловьева, после передачи ему стало плохо, его увезли в больницу. Врачи сказали, что у него был инсульт. Дальше произошло резкое ухудшение, случилось кровотечение в мозг, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но состояние продолжало ухудшаться, и вечером 9 апреля он умер", - сообщил Александр Некрасов-младший.

Последний эфир, в котором политолог выступил по видеосвязи из Лондона, был посвящен теме коронавируса в Великобритании.

Александр Некрасов родился в Москве 14 марта 1957 году, и являлся правнуком Льва Толстого и поэта Николая Некрасова. В 1960-х годах он приехал в Великобританию со своей матерью и отчимом, а в 1979 году он вернулся в Россию, чтобы учиться в Московском государственном институте международных отношений, где он изучал политику, международное право и экономику.

По завершении института Некрасов работал в агентстве ТАСС, в том числе поработал корреспондентом лондонского представительства агентства.

В дальнейшем, покинув ТАСС, Некрасов постоянно выступал на британском телевидении и радио в качестве комментатора мировых событий, был частым участником передачи у Владимира Соловьева на телеканале Россия, работал специалистом по стратегическим коммуникациям, был автором двух книг.