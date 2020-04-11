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Пандемия коронавируса нового типа
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Вместимость инфекционного центра в ТиНАО увеличили до 900 коек

Строительство медицинского учреждения завершено на 98%, сообщил заммэра Москвы

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что вместимость инфекционного центра в ТиНАО увеличена почти в два раза - до 900 коек.

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"Плановыми решениями здесь должно было размещаться суммарно 500 больничных мест. Мы провели перераспределение ресурсов и оптимизацию решений в корпусах, и здесь будет 800 коечных мест. Все они будут готовы к переводу в режим интенсивной терапии, около 100 мест мы планируем для больных в менее тяжелой форме. Мы задействуем резервные помещения. Итого 900 мест", - сказал Бочкарев в субботу журналистам.

Заммэра добавил, что с воскресенья в центре начнутся работы по монтажу медицинского оборудования.

"Мы с завтрашнего дня начнем монтировать медицинское оборудование: томографы, аппараты ИВЛ. Я думаю, что со следующей недели мы медицинскому персоналу начнем передавать часть зданий для их последующего обучения. Объект готов на 98%, счет идет на дни, ситуация меняется постоянно", - сказал Бочкарев.

Ранее сообщалось, что больница строится не как временный стационар: срок службы объекта - более 30 лет.

По последним данным, во время пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость внесены изменения (13:42 мск) - добавлена информация о монтаже оборудования.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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