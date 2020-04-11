Первые в России испытания БПЛА для борьбы с коронавирусом пройдут в Тверской области

"Реализация проекта позволит в автоматическом режиме выделять для беспилотников воздушное пространство, соблюдать безопасные интервалы между полетами и предупреждать конфликты в воздухе. Также запланировано создание зон совместного аэронавигационного и информационного обслуживания как беспилотной, так и пилотируемой авиации. В результате будут сформированы условия для безопасных и эффективных полетов беспилотных и пилотируемых судов в едином воздушном пространстве", - приводит пресс-служба слова исполнительного директора концерна МАНС Михаила Каневского.

ТАСС, 11 апреля. Первые в России испытания беспилотных летательных аппаратов для борьбы с последствиями пандемии коронавируса пройдут в субботу на аэродроме Орловка в Тверской области, сообщили в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК). В ходе испытаний протестируют возможность использования беспилотных летательных аппаратов для доставки медицинских грузов, дезинфекции улиц и объектов, информирования населения, а также мониторинга потенциально опасных зон.

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На полигоне пройдут учения по совместной работе служб скорой помощи и операторов беспилотных воздушных судов. В учениях будут использоваться беспилотники длительного времени беспрерывного полета (24 часа). Концерн МАНС совместно с АО "АСТРА" на аэродроме Орловка предоставит разработчикам сервисы наблюдения, связи и передачи данных для отработки технологий работы беспилотников в режиме чрезвычайных ситуаций. Управление полетом всех типов беспилотников будет проводиться с единого центра управления, прототип которого разрабатывается в рамках НТИ.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

О РВК и концерне МАНС

АО РВК - государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли Российской Федерации. Основные цели деятельности РВК - это стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса Национальной технологической инициативы.

Национальная технологическая инициатива - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. НТИ фокусирует внимание на тех рынках, в которых есть возможность создать отрасли нового технологического уклада, значимые с точки зрения обеспечения национальной безопасности и высокого уровня жизни граждан. В рамках НТИ одобрено 8 "дорожных карт" по рынкам Аэронет, Автонет, Маринет, Нейронет, Хелснет, Энерджинет, Технет и Кружковому движению, около 500 проектов получили финансирование.

АО "Концерн "Международные аэронавигационные системы" - инновационная научно-производственная компания и один из лидеров в разработке и внедрении передовых технологий и систем для обеспечения безопасности и эффективности полетов пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов гражданской авиации и авиации специального назначения в России.