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Медицинский центр в Смоленске построят к началу мая

Медучреждение будет готово на две недели раньше запланированного срока

ТАСС, 11 апреля. Многофункциональный медицинский центр, который в Смоленске строит Минобороны РФ, возведут досрочно - на две недели ранее запланированного срока. Об этом сообщил в субботу замминистра обороны России Тимур Иванов, который во время рабочей поездки в войска Западного военного округа посетил строящийся объект.

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"Медцентр в Смоленске является объектом второй очереди из возводимых в 15 регионах страны, его строительство планировалось завершить к 15 мая. Однако благодаря слаженности работы военных специалистов, поставщиков строительных материалов и ресурсоснабжающих организаций медцентр будет сдан досрочно", - цитирует Иванова пресс-служба военного ведомства. Замминистра уточнил, что строительство планируется завершить на две недели раньше намеченного срока.

По данным Минобороны, "уже к 25 апреля будет достигнута максимальная строительная готовность, после чего начнется монтаж медоборудования". "На площадке задействовано более 700 специалистов, работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены", - отмечается в сообщении министерства.

Теги
РоссияСмоленская областьПандемия коронавируса нового типа
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