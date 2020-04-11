{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: 20 сотрудников президентского дворца в Кабуле заразились коронавирусом

Телеканал TOLOnews не сообщает, присутствуют ли зараженные среди должностных лиц и был ли взят анализ у президента Афганистана Ашрафа Гани

ТАСС, 11 апреля. Коронавирус зафиксирован как минимум у 20 из 517 проверенных сотрудников президентского дворца в Кабуле. Об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

По его данным, 10 команд медиков уже начали тестировать на наличие коронавируса остальных работников дворца и чиновников. При этом не упоминается, присутствуют ли зараженные среди должностных лиц и был ли взят анализ у президента Афганистана Ашрафа Гани.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Афганистане увеличилось до 555, за сутки зафиксировано 34 новых случая. Число летальных исходов составляет 15.

21-дневный режим изоляции действует в Кабуле и ряде других крупных городов Афганистана с 28 марта. Гражданам запрещено выходить на улицы без острой необходимости, им рекомендовали не собираться крупными группами. Закрыты все спортивные залы, свадебные холлы, святыни. В столице полностью перекрыты дороги.

Теги
АфганистанПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Коронавирус подтвердили у восьми пациентов клинической больницы в Уфе
Их изолировали от тех, у кого анализы показали отрицательный результат на коронавирус
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС