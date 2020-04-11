СМИ: 20 сотрудников президентского дворца в Кабуле заразились коронавирусом

ТАСС, 11 апреля. Коронавирус зафиксирован как минимум у 20 из 517 проверенных сотрудников президентского дворца в Кабуле. Об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

По его данным, 10 команд медиков уже начали тестировать на наличие коронавируса остальных работников дворца и чиновников. При этом не упоминается, присутствуют ли зараженные среди должностных лиц и был ли взят анализ у президента Афганистана Ашрафа Гани.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Афганистане увеличилось до 555, за сутки зафиксировано 34 новых случая. Число летальных исходов составляет 15.

21-дневный режим изоляции действует в Кабуле и ряде других крупных городов Афганистана с 28 марта. Гражданам запрещено выходить на улицы без острой необходимости, им рекомендовали не собираться крупными группами. Закрыты все спортивные залы, свадебные холлы, святыни. В столице полностью перекрыты дороги.