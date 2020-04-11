В Минздраве рассказали об эффективности солевого раствора для профилактики коронавируса

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Промывание носа и горла солевым раствором может применяться в качестве профилактики различных респираторных инфекций, в том числе коронавирусной, однако эффективность данного метода высока только в совокупности с другими мерами защиты. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

Ранее Минздрав опубликовал временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции нового типа. Там, в частности, указывается, что в качестве терапии возможно использование изотонического раствора хлорида натрия.

"Орошение слизистой оболочки полости носа изотоническим раствором хлорида натрия обеспечивает снижение числа как вирусных, так и бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний на слизистой. Оно может быть эффективным методом профилактики инфицирования, если применяется наряду с соблюдением мер гигиены - тщательным мытьем рук, использованием антисептических растворов, ношением защитных масок", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что при возникновении вирусных инфекций, как правило, поражается слизистая носа и горла, а изотонические растворы хлорида натрия обладают противовирусным и противобактериальным действием и рекомендуются для симптоматического лечения поражений слизистой.

"В то же время вероятность заболевания гарантированно снижается только в случае соблюдения режима самоизоляции и минимизации социальных контактов", - говорится в сообщении.

"Отдельно обращаем внимание, что лечение заболеваний, вызываемых коронавирусной инфекцией, может быть назначено исключительно врачом. Выбор и комбинация лекарственных препаратов зависит от степени тяжести заболевания. Лечение проводится под медицинским наблюдением", - отметили в пресс-службе.