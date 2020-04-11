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Пандемия коронавируса нового типа

Более 70 пациентов с коронавирусом находятся на лечении в госпитале НМХЦ им. Пирогова

В реанимации находятся 16 человек

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Более 70 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа находятся на лечении в инфекционном госпитале, открытом на базе многопрофильного корпуса Национального медико-хирургического центра (НМЦХ) им. Н. И. Пирогова для граждан с предварительным или подтвержденным диагнозом, сообщили в субботу в пресс-службе центра.

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"223 пациента в госпитале, 147 с подозрением на COVID-19, 76 с подтвержденным диагнозом, 16 в реанимации", - говорится в сообщении. Отмечается, что за пять дней работы из госпиталя выписаны 19 человек.

Госпиталь, рассчитанный на 250 коек, начал прием пациентов 6 апреля. Инфраструктура первой в стране федеральной площадки для борьбы с вирусом включает одно- и двухместные палаты, самые современные диагностические комплексы, реанимационные залы и операционные, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, которые могут понадобиться при возможных сочетанных и сопутствующих заболеваниях и осложнениях у пациентов. Все койки имеют подводку к кислороду, отделения реанимации оснащены 33 аппаратами искусственной вентиляции легких.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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