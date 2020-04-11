Песков заявил, что здоровье Путина отменное

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Здоровье президента РФ Владимира Путина отменное, хотя мероприятий на данный момент стало больше, чем обычно. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

"Отменное, - сказал он, отвечая на вопрос о здоровье президента. - Вы видите это по рабочему графику. Хотя все контакты осуществляются в режиме видеоконференций, но самих мероприятий стало порой даже больше, чем в обычное время. И, естественно, работать приходится более интенсивно".