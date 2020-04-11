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Национальный парк тропических лесов на Хайнане будет создан в 2020 году

В январе 2019 года на Хайнане в целях защиты и восстановления экосистемы была создана пилотная зона Национального парка тропических лесов

ХАЙКОУ /Китай/. 11 апреля. /ТАСС/. Китай намерен наращивать усилия и вывести на новый уровень работу по защите тропических лесов в южной провинции Хайнань. Как сообщает агентство "Синьхуа", до конца этого года на острове должен быть создан Национальный парк тропических лесов.

"Будучи одной из экосистем с богатейшим биологическим разнообразием, тропические леса выполняют важную экологическую функцию, включая регулирование климата и сохранение водных ресурсов", - приводит агентство слова исследователя из хайнаньского природного заповедника Ингэлин Цзян Шуая.

В январе 2019 года на Хайнане в целях защиты и восстановления экосистемы была создана пилотная зона Национального парка тропических лесов. Она занимает площадь более 4,4 тыс. квадратных километров в горной местности в центральной части острова. В пилотную зону входят пять природных заповедников государственного уровня и четыре - провинциального.

Национальный парк тропических лесов на Хайнане, где в последние годы активно идет процесс строительства крупнейшей в стране пилотной зоны свободной торговли, является частью плана властей по превращению провинции в "пилотную зону национальной экологической цивилизации".

"Строительство парка имеет огромное значение для поддержания первоначального состояния и целостности экосистемы тропических лесов, а также спасения редких и находящихся на грани исчезновения видов животных и растений на Хайнане", - сказал глава провинциального Управления лесного хозяйства Ся Фэй. Имея площадь менее 0,05% от общего размера территории страны, парк является домом для порядка 20% земноводных, 33% рептилий и 36% всех видов птиц, обитающих в Китае.

Власти Хайнаня рассчитывают на то, что создание Национального парка тропических лесов позволит привлечь на остров большее число как китайских, так и зарубежных туристов. Согласно официальной статистике, общая площадь тропических лесов на Хайнане в 2018 году превысила 659 тыс. га. С 90-х гг. прошлого столетия власти полностью запретили на острове вырубку деревьев, что позволило создать в провинции обширные зоны, охраняемые государством.

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