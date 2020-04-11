{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Песков: указ Путина о режиме самоизоляции позволил резко снизить угрозу роста заболеваний

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Указ президента РФ Владимира Путина об ограничениях в связи с коронавирусом позволил снизить угрозу взрывообразного роста числа инфицированных людей. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале, отметив также позитивную роль решительных мер региональных властей в противодействии пандемии.

"Во многом, конечно, роль сыграло ответственное и очень смелое поведение региональных властей. В первую очередь, таких крупных [городов-]миллионников, я имею в виду [мэра Москвы] Сергея Семеновича Собянина, руководство Санкт-Петербурга, Московскую область, которые приняли решение все-таки о режиме самоизоляции. Конечно же, президент Путин, который подписал соответствующий указ", - сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, "если бы этот указ не был подписан, то сейчас мы могли бы быть под угрозой экспоненты, то есть взрывообразного роста количества инфицированных людей".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Коронавирус подтвердили у восьми пациентов клинической больницы в Уфе
Их изолировали от тех, у кого анализы показали отрицательный результат на коронавирус
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС