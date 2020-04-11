Песков: указ Путина о режиме самоизоляции позволил резко снизить угрозу роста заболеваний

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Указ президента РФ Владимира Путина об ограничениях в связи с коронавирусом позволил снизить угрозу взрывообразного роста числа инфицированных людей. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале, отметив также позитивную роль решительных мер региональных властей в противодействии пандемии.

"Во многом, конечно, роль сыграло ответственное и очень смелое поведение региональных властей. В первую очередь, таких крупных [городов-]миллионников, я имею в виду [мэра Москвы] Сергея Семеновича Собянина, руководство Санкт-Петербурга, Московскую область, которые приняли решение все-таки о режиме самоизоляции. Конечно же, президент Путин, который подписал соответствующий указ", - сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, "если бы этот указ не был подписан, то сейчас мы могли бы быть под угрозой экспоненты, то есть взрывообразного роста количества инфицированных людей".