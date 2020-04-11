В ФПА России заявили, что указ Собянина не ограничивает передвижения адвокатов

Он напомнил, что ФПА и адвокатские палаты Москвы и Подмосковья неоднократно обращались с заявлениями о необходимости беспрепятственного передвижения адвокатов при наличии у них адвокатского удостоверения.

"Указом не ограничиваются, да и не могут ограничиваться функции по осуществлению следственных или судебных действий. Любое такое процессуальное действие без участия адвоката незаконно и бесполезно", - сказал Толчеев.

"Представители властных структур заверяют, что, когда такие ограничения будут вводиться на территории Москвы и области, порядок передвижения адвокатов также будет определен, как это произошло в ряде регионов. На сегодняшний день таких ограничений не введено, и ни один адвокат не задержан", - отметил вице-президент ФПА.

В свою очередь зампредседателя Комиссии Совета ФПА РФ по защите прав адвокатов, вице-президент Адвокатской палаты Москвы Вадим Клювгант сообщил, что область права также включена в перечень организаций в указе, которые приостановили посещение гражданами. Вместе с тем, эти организации вправе сохранить присутствие в своих помещениях "лиц, обеспечивающих охрану и содержание помещений, а также поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены, начисление и выплату заработной платы". "Полагаю, это означает, что деятельность адвокатских образований не прекращается и не приостанавливается, а продолжает осуществляться, но с соблюдением введенных ограничений на посещение", - сказал Клювгант.

Он подчеркнул, что адвокатская деятельность не может быть приостановлена, поскольку реализация гражданами конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи не подлежит ограничению даже в условиях чрезвычайного положения. В указе Собянина от 5 марта также отмечается, что он не распространяется на "деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности". "Очевидно, что реализация уполномоченными органами этих функций возможна только при условии надлежащего обеспечения права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, как это предусмотрено соответствующими федеральными законами. Обеспечение же граждан квалифицированной юридической помощью возложено законом именно на адвокатов", - заключил Клювгант. Он добавил, что данные о случаях воспрепятствования адвокатам в перемещении по Москве в адвокатскую палату не поступали.

В субботу адвокат обвиняемого в шпионаже американца Пола Улана Ольга Карлова, которой 13 апреля предстоит участвовать в процессе, сообщила ТАСС, что адвокаты не получили никаких разъяснений ни от мэрии, ни от Мосгорсуда о порядке их дальнейшей работы. При этом, адвокат является спецсубъектом, и это может помочь при объяснении с полицейскими.