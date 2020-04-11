Вывозной рейс "Аэрофлота" из Черногории 13 апреля доставит в Москву 180 россиян

БЕЛГРАД, 11 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Вывозной рейс "Аэрофлота" из Черногории в Россию состоится 13 апреля из аэропорта Подгорицы. Об этом сообщили в субботу корреспонденту ТАСС в посольстве России в Черногории.

"Рейс компании "Аэрофлот" прилетит в Подгорицу в 14:30 (15:30 мск), а вылетит в 15:30 (16:30 мск). Черногорская сторона подтвердила разрешение на организацию вывозного рейса", - сообщили в российской дипмиссии.

В то же время источник в компании "Аэропорты Черногории" подтвердил ТАСС факт выдачи разрешения на вылет российского рейса "Аэрофлота". "Была направлена заявка на 250-местный самолет. Заявку одобрили на лайнер, вместимостью 180 человек", - сообщил источник.

Таким образом, после вывоза 180 российских граждан из Черногории в республике останется около 300 россиян, ожидающих отправления на родину.

Всего в Черногории находились около 1,8 тыс. российских туристов, которые стали заложниками предпринятых властями этой страны мер по прекращению авиасообщения в связи с распространением коронавируса. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, черногорская сторона увязывала свое разрешение на пролет российских бортов за гражданами РФ с вывозом этими самолетами из России черногорских граждан. Позже российские дипломаты добились от Черногории принципиального согласия на организацию возвращения граждан РФ самолетами российских авиакомпаний.