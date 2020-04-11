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75-летие Победы
Обновлено 

Песков: парад Победы и празднование дня Победы будут обязательно

По словам пресс-секретаря президента, решения будут приниматься позже с учетом того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом

ТАСС, 11 апреля. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и парад Победы состоятся обязательно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"До сих пор, по состоянию на сегодня, никаких решений о переносе праздничных мероприятий: парада Победы, "Бессмертного полка" не принималось", - сообщил Песков в эфире программе "Большая игра" на Первом канале. По его словам, "они будут приниматься позже с учетом того, как будет развиваться ситуация". Он пояснил, что по вполне понятным причинам рассматриваются разные варианты. "Но я вам могу сказать одно: ни у кого не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будет обязательно", - заверил представитель Кремля.

"Я не знаю, будет это 9 мая или позже, но будет обязательно, потому что для нас по-другому представить себе невозможно, потому что важность Дня Победы для нас - это важность всей истории", - добавил Песков.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич75-летие Победы
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