Песков: парад Победы и празднование дня Победы будут обязательно

"До сих пор, по состоянию на сегодня, никаких решений о переносе праздничных мероприятий: парада Победы, "Бессмертного полка" не принималось", - сообщил Песков в эфире программе "Большая игра" на Первом канале. По его словам, "они будут приниматься позже с учетом того, как будет развиваться ситуация". Он пояснил, что по вполне понятным причинам рассматриваются разные варианты. "Но я вам могу сказать одно: ни у кого не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будет обязательно", - заверил представитель Кремля.

"Я не знаю, будет это 9 мая или позже, но будет обязательно, потому что для нас по-другому представить себе невозможно, потому что важность Дня Победы для нас - это важность всей истории", - добавил Песков.