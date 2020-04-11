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На всех въездах в Москву дежурят полицейские. Они контролируют передвижение транспорта

На городских въездах также работают сотрудники Госавтоинспекции, они уточняют у граждан причину прибытия в столицу
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Полицейские дежурят на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда. Об этом ТАСС в субботу сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

"В настоящее время в круглосуточном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование всех районов столицы. Кроме того, на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта, уточняют у граждан причину въезда в столицу", - сказал он.

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Россия
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