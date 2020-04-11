Почти 1,3 млн беженцев намерены вернуться в Сирию

ДАМАСК, 11 апреля. /ТАСС/. Сирия с сентября 2015 года приняла более 800 тыс. беженцев. Еще почти 1,3 млн человек хотят вернуться на родину, большая часть из Ливана, Иордании и Турции, сообщили журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС).

"Всего с 30 сентября 2015 года в Сирию с территорий иностранных государств вернулись 807 133 человек, в том числе женщин 242 455, детей - 411 918. С 18 июля 2018 года в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств вернулись 577 853 беженца, в том числе из Ливана 182 605 человек, из Иордании 395 248 человек", - сообщили в ЦПВС.

Там рассказали, что в настоящее время в 43 государствах находятся более 6,7 млн сирийских беженцев, почти половина из них - в Турции (3,6 млн человек), а также в Ливане (910 тыс.), Иордании (656 тыс.), Германии (595 тыс.), Ираке (248 тыс.) и других. "Оценочно изъявили желание вернуться на родину 1 297 168 сирийцев из 15 стран мира", - рассказали в ЦВПС.

В настоящее время в 413 населенных пунктах страны, наименее пострадавших от военных действий, развернуты пункты приема и размещения на 1,5 млн беженцев. Власти страны реализуют госпрограмму по восстановлению пунктов на освобожденной от боевиков территории. Программой предусмотрено восстановление инфраструктуры, адресная помощь населению и возвращение жителей в места постоянного проживания. Активную помощь жителям Сирии оказывает Россия, российские военные провели в Сирии более 2,4 тыс. гуманитарных акций, доставлено и распределено между наиболее нуждающимися жителями более 4 тыс. тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости. Военные медики РФ оказали помощь почти 133 тыс. жителей.

Всего за последние годы в Сирии восстановлены 957 образовательных и 238 медицинских учреждений, отремонтированы шесть автомобильных мостов и почти 1,3 тыс. км автодорог, проложены 1,2 тыс. линий электропередачи, введены в эксплуатацию 199 объектов водоснабжения, 315 хлебопекарен, 776 электроподстанций, 14,5 тыс. промышленных предприятий.

В настоящее время в 345 населенных пунктах провинций Алеппо, Дамаск, Дейр-эз-Зор, Латакия, Хама, Хомс, Деръа, Эс-Сувейда, Эль-Кунейтра и Ракка ведутся работы по восстановлению и ремонту 2,7 тыс. жилых домов, 225 школ, 176 дошкольных учреждений, 241 медицинского учреждения, 203 хлебопекарен, 203 электроподстанций, 281 водонасосной станции и 90 культовых сооружений.

Конфликт в Сирии

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.