"Яндекс.Такси" и "Везет" продолжат перевозить людей в Москве

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Агрегаторы "Яндекс.Такси" и "Везет" продолжать выполнять заказы на перевозку людей, которым разрешено передвигаться в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службах компаний.

"Как и все организации и сервисы, от которых зависит бесперебойная поддержка инфраструктуры города, "Яндекс.Такси", "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" продолжат свою работу в Москве и Подмосковье. Таксисты сейчас активно помогают врачам быстро приезжать на помощь пациентам, а магазинам - доставлять продукты и товары первой необходимости. Курьеры продолжат приносить еду и продукты всем, кто остается дома. Мы обсуждаем детали выдачи пропусков для курьеров и кладовщиков с оперативным штабом [по борьбе с коронавирусом]", - сообщили в компании "Яндекс.Такси".

В пресс-службе "Яндекс.Такси" отмечают, что специальный пропуск водителям при наличии разрешения на таксомоторную деятельность не требуется. "В Москве давно введен жесткий контроль за соблюдением требований к получению разрешений на таксомоторную деятельность, поэтому процент нелегальных таксистов уже достаточно низок. Так, по данным Аналитического центра при правительстве РФ, в 2019 году их доля в столице не превышала 7,4%. По соглашению с Департаментом транспорта Москвы, действующему с 2015 года, "Яндекс.Такси" оперативно блокирует машины с аннулированными или просроченными разрешениями как только новые данные поступают в систему департамента", - пояснили там.

Также "Яндекс" сообщает, что продолжит обеспечивать доставку из сетей партнеров - крупных ретейлеров, так как спрос на такие услуги постоянно растет.

В пресс-службе "Везет" также сообщили ТАСС, что продолжат работу, так как, согласно указу мэра, перевозчики, имеющие разрешения на деятельность легкового такси, могут продолжать работать. "Сервис "Везет" передает заказы легальным перевозчикам, поэтому люди, которым необходимо и разрешено передвигаться для рабочих или иных целей, могут воспользоваться услугами сервиса по заказу такси. Сейчас в Москве достаточное количество активных перевозчиков позволяет удовлетворить спрос пользователей. Количество заказов в Подмосковье за последние недели сильно падает, мы надеемся отчасти компенсировать этот процесс возможностью заказа доставки через перевозчиков", - сказали в компании.

В пятницу вечером "Ситимобил" заявил, что также продолжит перевозить пассажиров, которым разрешено передвигаться в Москве.

В пятницу вечером мэр Москвы Сергей Собянин объявил о поэтапном введении с 13 апреля пропускной системы для перемещения по городу, а также приостановке по 19 апреля работы каршеринга и услуг такси, которые оказывают перевозчики без лицензии, действительной в Москве и Московской области.