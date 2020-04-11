Посол Индии: россияне могут присоединиться к видеоурокам йоги, рекомендованным Моди

МОСКВА, 11 апреля. /Спец. корр. ТАСС Лейла Тураянова/. Люди по всему миру могут присоединиться к видеоурокам йоги премьер-министра Индии Нарендры Моди для улучшения своего здоровья, находясь дома из-за карантинных мер в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма.

"Чтобы поддержать людей, которые находятся дома и хотят сохранить здоровье, премьер-министр Моди опубликовал видеоуроки йоги, в которых упражнения выполняет его 3D-изображение", - сказал дипломат.

Видеоуроки Yoga With Modi представлены на 12 языках, в том числе на русском. Их можно найти на канале главы индийского кабмина в YouTube.

Премьер Индии давно известен своей любовью к этой духовной практике. В сентябре 2014 года Моди, выступая на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, предложил Всемирной организации учредить Международный день йоги. Тогда он также заявил, что йога может изменить к лучшему образ жизни людей, а также помочь в решении мировых проблем.

11 декабря того же года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 69/131 провозгласила 21 июня Международным днем йоги.