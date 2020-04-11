В Смоленской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом

ТАСС, 11 апреля. Первый случай смерти пациента, зараженного новой коронавирусной инфекцией, зафиксирован в Смоленской области. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"Случаев с летальным исходом - один. Заражение произошло на территории Москвы, прибыл в Смоленск уже больным, в тяжелом состоянии госпитализирован в специализированное медицинское учреждение. Несмотря на проводимую терапию, состояние пациента оставалось тяжелым, усугублялся тяжелый коморбидный фон", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по Смоленской области, в регионе с начала пандемии коронавируса выявлено 17 случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом, один человек выписан из больницы после выздоровления. В настоящее время госпитализированы 76 человек, под наблюдением медиков в режиме самоизоляции находятся 1 217 человек.