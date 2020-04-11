{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Смоленской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом

По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по региону, пациент заразился в Москве и прибыл в Смоленск уже больным

ТАСС, 11 апреля. Первый случай смерти пациента, зараженного новой коронавирусной инфекцией, зафиксирован в Смоленской области. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Случаев с летальным исходом - один. Заражение произошло на территории Москвы, прибыл в Смоленск уже больным, в тяжелом состоянии госпитализирован в специализированное медицинское учреждение. Несмотря на проводимую терапию, состояние пациента оставалось тяжелым, усугублялся тяжелый коморбидный фон", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по Смоленской области, в регионе с начала пандемии коронавируса выявлено 17 случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом, один человек выписан из больницы после выздоровления. В настоящее время госпитализированы 76 человек, под наблюдением медиков в режиме самоизоляции находятся 1 217 человек.

Теги
РоссияСмоленская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Почти 1,3 млн беженцев намерены вернуться в Сирию
В страну с 2015 года вернулись более 800 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС