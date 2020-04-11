Российские суды ежедневно рассматривают более 1,5 тыс. дел по видео-конференц-связи

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Число дистанционно рассматриваемых дел в российских судах посредством видео-конференц-связи в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса выросло в 2-3 раза. Как сообщил на сессии "Судебная защита в пандемии" на Петербургском международном юридическом онлайн-форуме секретарь пленума Верховного суда России Виктор Момотов, "ежедневно сегодня в Российской Федерации судами рассматривается более 1,5 тыс. дел в режиме видео-конференц-связи".

Согласно судебной статистике, в 2019 году суды рассмотрели с применением видео-конференц-связи 195 тыс. дел и материалов по уголовным, гражданским и административным делам, тем самым в прошлом году суды ежедневно рассматривали в среднем 600-700 дел с применением видео-конференц-связи.

Виктор Момотов признал, что "нынешняя ситуация серьезно меняет и мир, и судебную систему". "Мне кажется, что этот импульс онлайн-трансляций (судебных заседаний) приведет к тому, что нам необходимо будет нормативно закрепить все то новое, что возникает сейчас", - сказал Момотов.

В то же время он не считает, что "онлайн-правосудие навсегда и заменит традиционные способы (рассмотрения дел в судебных заседаниях)". "Я думаю, мы найдем разумный баланс между онлайн-правосудием и традиционными способами, которые будут служить еще долгие годы", - заметил он. По его убеждению, коммуникация между судьей и другими участниками судебного процесса "порой играет важное значение и его не заменит никакой робот, никакая онлайн-трансляция".

В этом году исполнилось 20 лет с момента введения видео-конференц-связи в работе судов. Согласно судебной статистике, в минувшем году суды применили видео-конференц-связь при рассмотрении 195 тыс. дел (в 2018 году - 128 тыс., в 2015 году - 43 тыс. дел) или по 0,5% от всех рассмотренных в судах общей юрисдикции дел и материалов по всем видам судопроизводства. Видео-конференц-связь применялась в прошлом году при рассмотрении 50 тыс. гражданских и административных дел (из 25,8 млн всех дел или по 0,2%), а также при рассмотрении 46,3 тыс. дел об административных правонарушениях (из 7 млн дел или 0,7%). При рассмотрении уголовных дел суды применяли видео-конференц-связь 98,9 тыс. раз. Из них по 87,5 тыс. - при рассмотрении материалов о порядке исполнения приговора, когда речь идет об изменении режима наказания на более мягкий или более сложный или досрочном прекращении наказания, 7,3 тыс. раз - непосредственно при рассмотрении уголовных дел по существу. В 688 случаях видео-конференц-связь применялась при рассмотрении ходатайств об избрании или продлении меры пресечения в виде заключения под стражу (в 0,2% всех таких заседаний). За год при рассмотрении дел и ходатайств было организовано 14,5 тыс. соединений по видео-конференц-связи с другими судами общей юрисдикции, 895 - с арбитражными судами, 274 - с Верховным судом, 770 трансляций с учреждениями ФСИН и 5150 - по вопросам исполнения судебных решений по гражданским и административным делам.