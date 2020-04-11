{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские суды ежедневно рассматривают более 1,5 тыс. дел по видео-конференц-связи

Нынешняя ситуация серьезно меняет и мир, и судебную систему, отметил секретарь пленума Верховного суда РФ Виктор Момотов

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Число дистанционно рассматриваемых дел в российских судах посредством видео-конференц-связи в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса выросло в 2-3 раза. Как сообщил на сессии "Судебная защита в пандемии" на Петербургском международном юридическом онлайн-форуме секретарь пленума Верховного суда России Виктор Момотов, "ежедневно сегодня в Российской Федерации судами рассматривается более 1,5 тыс. дел в режиме видео-конференц-связи".

Согласно судебной статистике, в 2019 году суды рассмотрели с применением видео-конференц-связи 195 тыс. дел и материалов по уголовным, гражданским и административным делам, тем самым в прошлом году суды ежедневно рассматривали в среднем 600-700 дел с применением видео-конференц-связи.

Виктор Момотов признал, что "нынешняя ситуация серьезно меняет и мир, и судебную систему". "Мне кажется, что этот импульс онлайн-трансляций (судебных заседаний) приведет к тому, что нам необходимо будет нормативно закрепить все то новое, что возникает сейчас", - сказал Момотов.

В то же время он не считает, что "онлайн-правосудие навсегда и заменит традиционные способы (рассмотрения дел в судебных заседаниях)". "Я думаю, мы найдем разумный баланс между онлайн-правосудием и традиционными способами, которые будут служить еще долгие годы", - заметил он. По его убеждению, коммуникация между судьей и другими участниками судебного процесса "порой играет важное значение и его не заменит никакой робот, никакая онлайн-трансляция".

В этом году исполнилось 20 лет с момента введения видео-конференц-связи в работе судов. Согласно судебной статистике, в минувшем году суды применили видео-конференц-связь при рассмотрении 195 тыс. дел (в 2018 году - 128 тыс., в 2015 году - 43 тыс. дел) или по 0,5% от всех рассмотренных в судах общей юрисдикции дел и материалов по всем видам судопроизводства. Видео-конференц-связь применялась в прошлом году при рассмотрении 50 тыс. гражданских и административных дел (из 25,8 млн всех дел или по 0,2%), а также при рассмотрении 46,3 тыс. дел об административных правонарушениях (из 7 млн дел или 0,7%). При рассмотрении уголовных дел суды применяли видео-конференц-связь 98,9 тыс. раз. Из них по 87,5 тыс. - при рассмотрении материалов о порядке исполнения приговора, когда речь идет об изменении режима наказания на более мягкий или более сложный или досрочном прекращении наказания, 7,3 тыс. раз - непосредственно при рассмотрении уголовных дел по существу. В 688 случаях видео-конференц-связь применялась при рассмотрении ходатайств об избрании или продлении меры пресечения в виде заключения под стражу (в 0,2% всех таких заседаний). За год при рассмотрении дел и ходатайств было организовано 14,5 тыс. соединений по видео-конференц-связи с другими судами общей юрисдикции, 895 - с арбитражными судами, 274 - с Верховным судом, 770 трансляций с учреждениями ФСИН и 5150 - по вопросам исполнения судебных решений по гражданским и административным делам.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Почти 1,3 млн беженцев намерены вернуться в Сирию
В страну с 2015 года вернулись более 800 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС