{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Толстой сообщил о запуске акции по сохранению историй об участниках войны

Вынужденная самоизоляция - это свободное время для того, чтобы заглянуть в семейный альбом, отметил вице-спикер Госдумы

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в субботу на своей странице в Facebook сообщил о старте акции по сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны, проводимой совместно с Агентством стратегических инициатив и проектом "Поколение уверенного будущего".

"Совместно с Агентством стратегических инициатив и проектом "Поколение уверенного будущего" запускаем акцию "Наша Победа 75". Расскажите историю своих дедушки, бабушки, соседа, населенного пункта, памятника, письма с фронта, медали. Вынужденная самоизоляция - это свободное время для того, чтобы заглянуть в семейный альбом, поведать своим друзьям еще не рассказанную историю долгого и трудного пути, рассказать о вкладе представителей всех народов в победу", - написал парламентарий.

Толстой пояснил, что "в акции может принять участие каждый". "Для этого нужно лишь опубликовать свой проект - рассказ, фото или видео - в социальных сетях с хэштегами #прадедвоевал #медалиневрут #сохраниправду #хранителивремен #АСИ #ПУБ. По ним нам легче будет найти вашу историю", - добавил вице-спикер.

Для того, чтобы рассказ попал в сборник, который будет издан в конце года, участникам акции нужно зарегистрироваться на сайте проекта и указать свой идентификатор в соцсети.

Теги
РоссияТолстой, Петр Олегович75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
Вывозные рейсы "Авроры" из Сеула во Владивосток и Хабаровск состоятся 12 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС