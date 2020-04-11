Толстой сообщил о запуске акции по сохранению историй об участниках войны

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в субботу на своей странице в Facebook сообщил о старте акции по сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны, проводимой совместно с Агентством стратегических инициатив и проектом "Поколение уверенного будущего".

"Совместно с Агентством стратегических инициатив и проектом "Поколение уверенного будущего" запускаем акцию "Наша Победа 75". Расскажите историю своих дедушки, бабушки, соседа, населенного пункта, памятника, письма с фронта, медали. Вынужденная самоизоляция - это свободное время для того, чтобы заглянуть в семейный альбом, поведать своим друзьям еще не рассказанную историю долгого и трудного пути, рассказать о вкладе представителей всех народов в победу", - написал парламентарий.

Толстой пояснил, что "в акции может принять участие каждый". "Для этого нужно лишь опубликовать свой проект - рассказ, фото или видео - в социальных сетях с хэштегами #прадедвоевал #медалиневрут #сохраниправду #хранителивремен #АСИ #ПУБ. По ним нам легче будет найти вашу историю", - добавил вице-спикер.

Для того, чтобы рассказ попал в сборник, который будет издан в конце года, участникам акции нужно зарегистрироваться на сайте проекта и указать свой идентификатор в соцсети.