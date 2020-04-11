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Пандемия коронавируса нового типа

Times: Борис Джонсон в больнице решает судоку и смотрит "Властелина колец"

В его канцелярию на Даунинг-стрит, 10 поступило несколько коробок с открытками с пожеланиями скорейшего выздоровления
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Описание
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

ЛОНДОН, 11 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который идет на поправку от коронавирусной инфекции в лондонской больнице святого Томаса, развлекается тем, что разгадывает головоломки и смотрит трилогию "Властелин колец". Об этом сообщила в субботу газета The Times.

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По информации издания, помимо просмотра экранизации культового романа Джона Толкина, британский премьер также смотрит комедию английского режиссера Брюса Робинсона Withnail and I (1987) и решает судоку.

Коронавирусную инфекцию у Джонсона обнаружили 26 марта. Он продолжал руководить страной, самоизолировавшись в своей резиденции, но 5 апреля был доставлен в больницу для проведения анализов, так как повышенная температура держалась у него уже больше 10 дней. 6 апреля он был переведен в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения самочувствия и провел там три дня. В четверг вечером Джонсона перевели в обычную палату, так как ему стало лучше, однако он по-прежнему находится под пристальным наблюдением врачей. По последней информации, распространенной в пятницу, состояние Джонсона улучшается, он начал ходить по палате.

Как отмечает газета, представитель премьер-министра не стал рассказывать, разрешены ли посещения главы правительства, однако сообщил, что в его канцелярию на Даунинг-стрит, 10 уже поступило несколько коробок с открытками с пожеланиями скорейшего выздоровления. "Вся приемная его кабинета заставлена коробками. Открытки очень милые, они пришли от людей всех возрастов из разных уголков страны", - рассказал газете источник в канцелярии премьера.

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Во вторник, на следующий день после того, как стало известно о переводе Джонсона в отделение интенсивной терапии, корреспондент ТАСС недалеко от больницы святого Томаса встретил женщину на велосипеде, на передней части которого была приделана картонка с надписью: "Молись за Бориса". В разговоре с корреспондентом ТАСС женщина рассказала, что уже побывала у Даунинг-стрит, чтобы выразить поддержку премьеру и теперь направлялась к больнице. "Дело не в политике, мы должны молиться за наших лидеров, кем бы они ни были", - пояснила она, отвечая на вопрос о своих политических предпочтениях.

На расположенной неподалеку Парламентской площади кто-то прилепил к статуе премьер-министра Уинстона Черчилля пару листов бумаги формата А4. "Поправляйся быстрее, Борис" - было написано на них.

По данным, опубликованным британским Минздравом 10 апреля, у 73,7 тыс. человек в стране было подтверждено заражение новым коронавирусом. Число летальных исходов достигло 8 тыс. 958. При этом, по словам научного советника британского правительства Патрика Валланса, в последние дни не наблюдается резкого роста числа новых случаев заражения и массового поступления людей в больницы. Оба этих показателя, напротив, выравниваются на графиках, и система здравоохранения страны пока не испытывает чрезмерной нагрузки.

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисПандемия коронавируса нового типа
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