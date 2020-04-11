Минздрав Белоруссии уточняет наличие коронавируса у госпитализированных в Островце россиян

МИНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Результаты тестирования прибывших на Белорусскую АЭС граждан Российской Федерации на инфицирование коронавирусом в настоящее время перепроверяются. Об этом сообщил в субботу министр здравоохранения республики Владимир Караник на совместном с экспертами Всемирной организации здравоохранения брифинге.

"Пока подтвердить, что мы имеем факт инфицирования коронавирусом, а не ложноположительной реакции тест-систем, мы не можем. Там сейчас проводится уточняющая диагностика", - отметил глава белорусского Минздрава.

Караник уточнил, что первый анализ проводился тестами иностранного производства, и результат был положительный. В то же время второй анализ проводили с помощью других тестов, и он показал отрицательный результат. "Так что сейчас мы отправили все результаты в референс-лабораторию, чтобы перепроверить правильность тестов и поставить точки над "и", - заявил глава Минздрава.

Он сообщил, что "на сегодняшний день там (в Островце - прим. ТАСС) около 100 человек находятся под медицинским наблюдением и изолированы". "Это не очень им нравится, но совместно с медслужбой и с органами МВД эту ситуацию держим под контролем", - сказал глава Минздрава Белоруссии.

Росатом 18 апреля сообщил, что 15 специалистов из трех субподрядных организаций инжинирингового дивизиона, прибывших на строительную площадку БелАЭС, помещены в лечебное учреждение Гродненской области из-за положительных тестов на коронавирус. В основном круг людей, контактировавших с ними, установлен.