Два человека с коронавирусом умерли в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 11 апреля. /ТАСС/. Два человека, заразившиеся коронавирусом, умерли в субботу в Грозном, количество заразившихся возросло до 48. Об этом в прямом эфире в Instagram сообщил руководитель оперативного штаба Магомед Даудов.

1 апреля в Чечне умерла зараженная коронавирусом женщина 1938 года рождения, вернувшаяся из Москвы.