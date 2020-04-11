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Пандемия коронавируса нового типа

Два человека с коронавирусом умерли в Чечне

Число заразившихся возросло до 48

ГРОЗНЫЙ, 11 апреля. /ТАСС/. Два человека, заразившиеся коронавирусом, умерли в субботу в Грозном, количество заразившихся возросло до 48. Об этом в прямом эфире в Instagram сообщил руководитель оперативного штаба Магомед Даудов.

1 апреля в Чечне умерла зараженная коронавирусом женщина 1938 года рождения, вернувшаяся из Москвы.

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"За последние сутки в Чечне скончались два человека от коронавируса - мужчина 1938 года и женщина 1968 года рождения, всего в республике три летальных исхода. Московскими лабораториями подтверждено 48 случаев заражения коронавирусной инфекцией", - заявил Даудов.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЧечняПандемия коронавируса нового типа
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