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Пандемия коронавируса нового типа

В Подмосковье за сутки выявлено 152 новых случая заболевания коронавирусом

Среди заразившихся десять детей

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. В Подмосковье выявлено еще 152 случая инфицирования новым коронавирусом, среди заразившихся десять детей.

Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.

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"В Подмосковье за сутки выявлено 152 новых случая заболевания коронавирусом. Из них: 54 человека - от 18 до 44 лет; 54 человека - от 45 до 64 лет; 34 человека - от 65 до 83 лет; 10 детей", - сообщили в штабе.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 1 082 случая заболевания коронавирусной инфекцией, умерли 14 человек. Выздоровели 75 человек.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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