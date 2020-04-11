Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. В Подмосковье выявлено еще 152 случая инфицирования новым коронавирусом, среди заразившихся десять детей.

"В Подмосковье за сутки выявлено 152 новых случая заболевания коронавирусом. Из них: 54 человека - от 18 до 44 лет; 54 человека - от 45 до 64 лет; 34 человека - от 65 до 83 лет; 10 детей", - сообщили в штабе.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 1 082 случая заболевания коронавирусной инфекцией, умерли 14 человек. Выздоровели 75 человек.