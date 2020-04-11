Судья ЕСПЧ считает, что переход на дистанционную работу судов зависит от доверия к ним

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Переход национальных судов на дистанционную работу в будущем во многом зависит от уровня доверия к судьям и судебной системе. Такое мнение выразил российский судья в ЕСПЧ Дмитрий Дедов, выступая на Петербургском международном юридическом онлайн-форуме.

"Если раньше, лет 200 назад, появление судебного процесса было крупным завоеванием, когда у человека появилась возможность предстать перед судом и узнать, в чем его обвиняют, то сейчас это больше превращается в церемонию", - заметил Дедов. Так, заметил он, перед принятием решения судья должен уйти в совещательную комнату. "Хотя может быть он уже решение принял. И уходит в совещательную комнату попить чаю или с кем-то поговорить", - заметил Дедов.

Он напомнил и о ситуации, когда российские заключенные жаловались на то, что не имеют возможности подать гражданский иск. "Сейчас этого нет, но тогда мы просто заметили, что вы же сами включили норму об обязательном присутствии сторон в суде при рассмотрении гражданского иска", - отметил Дедов.

По его словам, ЕСПЧ в своей работе решил многие вопросы с точки зрения процедуры рассмотрения дел, которые позволяют избегать проведения очных заседаний, и большинство дел рассматривается в письменной форме. "Даже в тех случаях, когда, например, надо выслушать свидетеля, а он не может выступить, суд принимает все меры для соблюдения принципа "fair trial" - справедливого суда", - заметил Дедов.

По мнению судьи ЕСПЧ, для перехода на дистанционное рассмотрение дел "многое зависит от доверия друг к другу, к судьям, к судебной системе, в том, что после подачи документов в письменном виде у сторон будет уверенность, что суд будет соблюдать их процессуальные права и они могут ожидать, что суд даст обоснованный и подробный ответ".