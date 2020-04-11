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Пандемия коронавируса нового типа
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Собянин сообщил, что в Москве ежедневно делают около 18 тыс. тестов на коронавирус

По словам мэра столицы, к работе подключены городские, дополнительные федеральные и частные лаборатории

МОСКВА, 11 апреля. Порядка 18 тыс. тестов на наличие новой коронавирусной инфекции делают в Москве ежедневно, точность и скорость тестирования продолжают развивать. Об этом написал в своем аккаунте в Twitter в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы подключили к работе городские, дополнительные федеральные и частные лаборатории. Сейчас ежедневно делается около 18 тысяч тестов. Но и это не предел. Мы разворачиваем систему дальше: делаем ее более быстрой, гибкой и точной", - написал мэр.

Он уточнил, что поставлена задача проводить тестирование как можно быстрее, в течение 24 часов. По его словам, время подтверждения диагноза при COVID-19 чрезвычайно важно для назначения правильного лечения. Результаты лабораторного тестирования оцифровываются и поступают в единую систему - ЕМИАС.

"На базе НИИ скорой помощи Склифосовского развернута достаточно мощная лаборатория. Она тоже будет модернизироваться и дополняться новым оборудованием. Сейчас тут делают 2 тыс. тестов в день, а в ближайшие полторы недели доведут их количество почти до 4 тыс <...> Лаборатория работает круглосуточно, без выходных. Налажено горячее питание", - написал Собянин.

Мэр добавил, что одно из главных направлений борьбы с коронавирусом - своевременное и масштабное тестирование. В Москве первую нагрузку приняли на себя лаборатории Роспотребнадзора. Объем тестов, которые они делали ежедневно, составлял около 3 тыс., по словам Собянина, это очень мало для Москвы.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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