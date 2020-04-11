Число пациентов с коронавирусом в ПФО выросло на 20%

ТАСС, 11 апреля. Следователи начали проверку в закрытой на карантин Республиканской клинической больнице в Уфе, где заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у восьми пациентов, всего за сутки число инфицированных в Башкирии выросло почти в два раза - до 65. Всего в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) число зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось на 20% и превысило 700 человек, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф. Значительный рост числа заразившихся власти регионов объясняют получением результатов анализов пациентов, уже находящихся под наблюдением.

Больницы на карантине

Республиканская клиническая больница Уфы, которая является одним из крупнейших медицинских учреждений в Башкирии, была закрыта на карантин после того, как пять врачей и два пациента были госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию. Ранее министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщал, что коронавирус в больнице подозревают у 170 врачей и пациентов. В субботу Забелин подтвердил, что заражение зафиксировано у восьми пациентов. Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Следователи устанавливают причины произошедшего, по мере возможности опрашивают руководство, сотрудников и пациентов больницы.

В четверг в Башкирии на карантин была закрыта городская больница в Стерлитамаке, а в субботу - в психоневрологический интернат в городе Нефтекамск, где у 12 пациентов выявлены признаки ОРВИ. У персонала и пациентов взяты анализы на коронавирус. У одного из пациентов сомнительный результат анализа, поэтому в интернате проходит изоляция, дезинфекция, тестирование, лабораторное исследование.

В Удмуртии карантин введен на территории двух населенных пунктов: в деревне Баграш-Бигра и селе Малая Пурга. Как сообщил в субботу в прямом эфире на своей странице в Instagram глава республики Александр Бречалов, одна из жительниц, у которой предварительно подтвержден коронавирус, была с нарушениями госпитализирована в малопургинскую больницу, пациентку неправильно транспортировали, разместили не в отдельном боксе, а в общей палате, кроме того, круг потенциальных контактов, по информации Бречалова, очень большой, поэтому принято решение о введении карантина на территории населенных пунктов.

В Оренбургской области режим самоизоляции для всех граждан продлен на неделю - до 19 апреля, сказано в сообщении оперативного штаба региона. Выходить разрешается только в случае, если необходима медицинская помощь, и за покупками товаров первой необходимости. Гражданам необходимо иметь при себе документ, подтверждающий личность и место проживания.

Новые случаи

В Нижегородской области выявлено 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, таким образом, в регионе общее количество выявленных случаев составляет 152, что больше всех в ПФО. Власти региона отмечают, что рост числа заболевших ожидаем, так как на верификации постоянно находятся десятки тестов. "Все случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы у тех, кто давно находился под наблюдением врачей. Пациенты протестированы в разное время, но подтверждение из референс-центров приходят в один день. Мы заранее ожидаем увеличения количества подтвержденных случаев, поскольку сейчас на верификации находятся десятки тестов", - цитирует пресс-служба правительства губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В республике Татарстан подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусной инфекции, общее число заразившихся составляет 73 человека. Как уточнила ТАСС руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, четыре человека госпитализированы, 19 проходят лечение дома. "Из новых выявленных случаев девять завозные (ОАЭ, Таиланд, Франция, Турция), 14 от близких контактов с заболевшими", - уточнила она.

Как сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения Ульяновской области, за последние сутки в регионе зарегистрировано 22 случая заболевания. Состояние всех 22 пациентов удовлетворительное. "Из новых официально подверженных случаев 16 человек - жители Карсунского района, двое - Кузоватовского района, трое являются жителями Барышского района. Диагноз также поставлен жителю Ульяновска, который 4 апреля прибыл из Санкт-Петербурга в аэропорт "Ульяновск-Восточный", где у него сразу был взят анализ на коронавирус. Первый результат теста оказался положительным", - пояснили в пресс-службе министерства.