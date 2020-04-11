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Пандемия коронавируса нового типа

Медцентр им. Семашко в Архангельске закрыли на карантин

У одной из пациенток подозревают коронавирусную инфекцию

ТАСС, 11 апреля. Северный медицинский клинический центр имени Н.А. Семашко ФМБА России в Архангельске закрыт на карантин из-за подозрения на заражение новым коронавирусом одной из пациенток. Об этом журналистам сообщили в субботу в региональном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Медцентр им. Семашко включен в Перечень медицинских учреждений России, оказывающих высокотехнологичные виды медицинской помощи, включает центр ядерной медицины. В Центре работают 1 280 человек, в том числе 248 врачей. На лечение направляются пациенты из Архангельска и Архангельской области, Вологодской области, Республики Коми, Ненецкого автономного округа и других регионов РФ.

"По оперативной информации, у одной из пациенток, которая с 8 апреля находилась на лечении в стационаре клиники по иному заболеванию, появились признаки коронавирусной инфекции, тестирование <...> на региональном уровне показало положительный результат. В настоящее время женщина госпитализирована в Центр инфекционных болезней Архангельской областной клинической больницы, состояние пациентки тяжелое, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в штабе.

В Северном медицинском клиническом центре имени Семашко прекращено оказание всей плановой медицинской помощи, пациенты направляются в лечебные учреждения, подведомственные министерству здравоохранения Архангельской области. На ближайшие 14 дней с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции центр закрыт на карантин. Пациенты и сотрудники больницы, контактировавшие с больной, находятся под строгим медицинским наблюдением в карантине.

Региональное управление Роспотребнадзора по Архангельской области проводит работу по определению круга лиц, с кем могла контактировать зараженная, и другие противоэпидемические мероприятия, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

По данным на 11 апреля в Архангельской области подтверждено 24 случая заражения коронавирусом. Пять человек вылечились, смертельных случаев нет.

Теги
РоссияАрхангельская областьПандемия коронавируса нового типа
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