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Пандемия коронавируса нового типа

ГИБДД ограничила въезд в Москву автомобилей с региональными номерами

По данным источника в правоохранительных органах, ограничение не распространяется на автомобили из Московской области

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. ГИБДД Москвы ограничила въезд в столицу легковых автомобилей из других регионов. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

"В связи с введением дополнительных ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции въезд в Москву автомобилей с регистрационными знаками других регионов ограничен", - сказал источник. Он добавил, что ограничение не распространяется на автомобили из Московской области. По его словам, машины из других регионов разворачивают на постах, если нет безотлагательной причины для поездки в Москву. Всего под контролем ГИБДД находится 160 въездов в город.

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Другой источник сообщил ТАСС, что такие же меры будут приняты и в Московской области, куда также ограничат въезд машин не из Московского региона.

Кроме того, в ближайшее время сотрудники ГИБДД начнут составлять протоколы на водителей, нарушивших режим самоизоляции, выехавших в город без веских на то оснований, к которым относится поездка в магазин, аптеку, к врачу или на дачу. Нарушителям грозит штраф в 4 тыс. рублей.

Ранее руководитель пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин сообщил, что на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта и уточняют у граждан причину въезда в столицу.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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