ГИБДД ограничила въезд в Москву автомобилей с региональными номерами

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. ГИБДД Москвы ограничила въезд в столицу легковых автомобилей из других регионов. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

"В связи с введением дополнительных ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции въезд в Москву автомобилей с регистрационными знаками других регионов ограничен", - сказал источник. Он добавил, что ограничение не распространяется на автомобили из Московской области. По его словам, машины из других регионов разворачивают на постах, если нет безотлагательной причины для поездки в Москву. Всего под контролем ГИБДД находится 160 въездов в город.