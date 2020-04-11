США обошли Италию и вышли на первое место по числу жертв пандемии

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты обошли Италию и вышли на первое место в мире по числу смертей от заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Такую информацию привел в субботу университет Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

По данным университета, к настоящему моменту в США зафиксировано 18 860 летальных исходов, в Италии - 18 849. США занимают первое место в мире по числу зараженных - 500 594 человека, выздоровели 29 223. В Италии коронавирус диагностирован у 147 577 человек, вылечились 30 455.

В пятницу в Соединенных Штатах был зарегистрирован антирекорд смертности за сутки от заболевания, вызываемое коронавирусом, - умерли 2 108 человек.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. Правительство России запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.