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Пандемия коронавируса нового типа

Волгоградский оперштаб проверяет заявление о первой смерти из-за коронавируса

По последним данным, в регионе зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции

ВОЛГОГРАД, 11 апреля. /ТАСС/. Оперативный штаб Волгоградской области проводит проверку после заявления главы Жирновского района на местной радиостанции, что умершая местная жительница была заражена коронавирусом. Об этом ТАСС в субботу сообщил глава комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев.

Издание zhirnoe.ru сообщало ранее о том, что в субботу глава Жирновского района Александр Шевцов в эфире местной радиостанции заявил о первом в регионе смертельном случае в результате коронавирусной инфекции. На сайте размещена аудиозапись его выступления.

"Проводится проверка по факту смерти жительницы Жирновского района с внебольничной пневмонией. Больная страдала серьезными хроническими заболеваниями, поэтому течение внебольничной пневмонии могло быть очень стремительным. Привлечены Роспотребнадзор, федеральный референс-центр", - сказал Себелев. Он уточнил, что первый анализ на COVID-19 был отрицательным. "Для окончательного подтверждения проводим дополнительные тесты. К этому случаю мы относимся, как к подозрительному. Проводятся превентивные мероприятия по изучению контактов женщины и их обследованию. Если говорить о заболеваемости внебольничными пневмониями в целом, то в год в регионе фиксируется порядка 8-11 тысяч случаев", - отметил глава комитета здравоохранения региона.

По данным оперативного штаба, на 11 апреля в Волгоградской области зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели семь человек, которые выписаны из больниц домой.

Теги
РоссияВолгоградская областьПандемия коронавируса нового типа
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