В Астраханской области введут пропуска для нестандартных ситуаций при самоизоляции

АСТРАХАНЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Электронные пропуска для разового выхода из дома в режиме самоизоляции, которые можно будет дистанционно оформить при нестандартных ситуациях, введут в Астраханской области, сообщили ТАСС в оперативном штабе региона в субботу.

С 30 марта в регионе введен режим самоизоляции, гражданам запрещено выходить из дома, кроме случаев экстренной необходимости: поход в магазин, аптеку, за медицинской помощью и для помощи пожилым родственникам. До 1 июня распоряжением губернатора запрещена любительская и спортивная рыбалка.

"Мы разработали систему получения электронных пропусков. На те причины, что были прописаны ранее, заявка оформляется автоматически. Если ситуация нестандартная, то оператор рассмотрит каждый случай. Например, предпринимателю нужно доехать до работы, чтобы забрать документы и оформить зарплату сотрудникам", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что приложение будет доступно на сайте администрации губернатора с воскресенья, а пропуски вступят в силу с понедельника.

Ужесточение мер

Губернатор Астраханской области поручил провести проверку ранее оформленных пропусков сотрудников, которые предоставили организации. По словам главы региона, списки оказались слишком расширенные, из-за этого граждане нарушают режим самоизоляции.

"Пропуск дает право следовать с работы и на работу, а не гулять. И с сегодняшнего дня сотрудники полиции будут внимательно следить за этим. Проверка наличия пропусков установленного образца в общественном транспорте усилится", - заявил Игорь Бабушкин в своем обращении к населению.

Как уточнили в пресс-службе главы региона, несовершеннолетним теперь нельзя появляться на улицах без сопровождения родителей или законных представителей. А службы ЗАГС перестанут регистрировать браки до 1 июня 2020 года. "Парам, которые подали заявление о регистрации брака этого времени, следует перенести заявления после этой даты", - говорится в сообщении.

Сейчас на самоизоляции в Астраханской области находятся 133 тыс. граждан старше 65 лет, которым категорически запрещено выходить из дома, за исключением экстренных случаев. Обучаться дистанционно продолжают 227 тыс. студентов, школьников и дошкольников. С 29 марта в регионе приостановлена деятельность большинства предприятий, которые не входят в список жизнеобеспечивающих.

В Астраханской области официально зафиксирован 21 случай заражения коронавирусной инфекцией. Еще 20 пациентов проходят лечение как условно подтвержденные, пока ожидают официального подтверждения диагноза. Двое зараженных в тяжелом состоянии, их перевели на аппараты искусственной вентиляции легких.