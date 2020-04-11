Два медика заразились коронавирусом в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Заражение коронавирусом подтвердилось у двух сотрудников Астраханской областной инфекционной больницы, в которой лечат пациентов с COVID-19, сообщил в субботу губернатор Игорь Бабушкин в обращении к жителям региона в эфире местного телеканала.

"В областной инфекционной больнице два сотрудника получили заражение от пациентов, у которых первоначально была диагностирована обычная пневмония. Еще шесть находятся под наблюдением как контактные", - рассказал Бабушкин.

Состояние сотрудников больницы удовлетворительное, подключение к аппарату искусственной вентиляции легких не требуется, уточнили ТАСС в региональном Минздраве.

Сейчас Астраханская область готовится к переоборудованию медучреждений для приема пациентов с коронавирусом, передает пресс-служба главы региона. "В таком формате уже работают областные инфекционная и Александро-Мариинская больницы. Сейчас также рассматривается возможность и идут переговоры о задействовании под эти цели Астраханской клинической больницы ФМБА России и других", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, в ближайшее время в регион поступят 20 тыс. тест-систем для выявления коронавируса, а также дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких и машины скорой помощи.

В Астраханской области, по данным областного Минздрава, зафиксирован 21 случай заражения коронавирусной инфекцией, два пациента в реанимации. Результаты тестов еще 20 человек подтверждены условно. В инфекционных стационарах с признаками ОРВИ и неблагополучным эпидеманамнезом сейчас находятся 42 человека.