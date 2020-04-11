СМИ: экс-помощница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля. /ТАСС/. Бывшая помощница Джо Байдена, который сейчас является наиболее вероятным кандидатом в президенты США от Демократической партии, обвинила его в насильственных действиях сексуального характера и подала заявление в полицию. Об этом сообщил интернет-портал Business Insider.

Как отмечается в публикации, речь идет о Таре Рид, которая была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором. По утверждению Рид, в 1993 году Байден в одном из коридоров здания конгресса прикасался к ней без ее разрешения. Она подала заявление в полицию в Вашингтоне.

Рид в марте заявила журналистам, что подверглась сексуальному насилию со стороны Байдена. Представители бывшего вице-президента США тогда отметили, что "обвинения являются безосновательными". Они подчеркнули, что журналистам следует более тщательно проверять утверждения такого рода.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом в президенты США, запланирован на середину августа в Милуоки (штат Висконсин). Ранее он был намечен на 13-16 июля. Мероприятие отложили из-за пандемии. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.