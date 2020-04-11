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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
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Вывозные рейсы "Авроры" из Сеула во Владивосток и Хабаровск состоятся 12 апреля

Этими рейсами планируется вернуть домой почти 250 россиян

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ и Росавиация сообщили, что вывозные рейсы из Сеула в Хабаровск и во Владивосток добавлены в график на 12 апреля. Этими рейсами планируется вернуть домой почти 250 россиян.

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"В график вывозных рейсов на 12 апреля включены два рейса из Сеула. Авиакомпания "Аврора" доставит во Владивосток и Хабаровск около 250 человек", - говорится в совместном заявлении Минтранса и Росавиации. Накануне министерство информировало, что прорабатывается возможность организации таких рейсов, "учитывая остроту ситуации с гражданами России в Сеуле". Изначально вывозные рейсы из Сеула планировалось выполнить 7 апреля.

Кроме того, завтра состоится вывозной рейс "Уральских авиалиний" из Бангкока в Красноярск, планируется вернуть на родину 200 россиян. "Также в графике вывозных рейсов на 12 апреля рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Токио в Москву. 13 апреля авиакомпания привезет в Москву россиян из Подгорицы и Мадрида. Из этих городов прилетят, как ожидается, около 500 человек", - добавлено в сообщении.

Минтранс и Росавиация также сообщили, что сегодня, как и планировалось ранее, из Бангкока вылетел рейс "Аэрофлота". Всего на борту 371 пассажир, из них 109 будут доставлены в Санкт-Петербург, затем самолет с остальными пассажирами перелетит в Москву. "Время прибытия в столицу 12 апреля - ориентировочно в 00:12 мск", - уточняется в сообщении.

Теги
РоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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