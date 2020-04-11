Вузы отметили рост посещаемости лекций в режиме онлайн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Вузы из-за ситуации с распространением нового коронавируса вынуждены были перейти на обучение в дистанционном режиме. Число студентов, участвующих в онлайн-занятиях, выросло, но их подготовка стала хуже, такое мнение высказали преподаватели вузов в ходе дискуссии на Петербургском международном юридическом форуме "9 1/2: Законы коронавируса".

"Посещаемость студентов стала достаточно большой, но при этом возникает вопрос о качестве вовлеченности студентов, о качестве их подготовки к онлайн-форматам. Студенты могут схитрить, вдруг у них начинают возникать проблемы со связью", - отметил доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Александр Молотников.

С ним согласна и профессор кафедры трудового и социального права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Нелли Дивеева. "По моим наблюдениям, большее число студентов (на онлай-занятиях - прим. ТАСС). Видимо, это связано с тем, что удаленный доступ позволяет, не отрываясь от своего места, участвовать в дискуссии. Но с точки зрения готовности студента к семинарским занятиям, по моему убеждению, обратная пропорция. Мне кажется, когда студенты приезжают в вуз, они более мотивированы приехать на занятие готовыми и что-то отвечать", - отметила она.

Дивеева также добавила, что у университета есть виртуальная приемная, где любой родитель, студент, преподаватель может задавать вопрос должностному лицу и получить на него ответ в течение 1-2 дней. "Очень многие студенты начали обращаться с вопросом о том, а что будет, если они не будут участвовать в онлайн-семинарах, не будут подключаться к лекциям и т.д.", - рассказала профессор.

Преподаватели также сталкиваются в ходе онлайн-обучения с некоторыми сложностями самого процесса. "В режиме онлайн вы не видите всех лиц, кто-то выключает камеру, уходит, делает что-то еще. Это влияет на уровень участия. <…> В то время вживую мы видим, что на самом деле теряют ваши студенты внимание, и тогда вы можете мягко их направить обратно в русло обучения. Этого в режиме онлайн у нас нет, это технологическое препятствие", - поделилась профессор коммерческого права Ноттингемского университета (Великобритания) Оршойя Тот.

Повысить мотивацию

В такой ситуации преподаватели стараются более неформально общаться со студентами и придумывать новые форматы взаимодействия. Например, в МГУ стали проводить стримы (прямой эфир, который транслируется на различных интернет-площадках), когда известный ученый-правовед отвечает на вопросы участников. "Также мы, преподаватели юрфака МГУ, стали регулярно, раз в неделю, выходить в YouTube в прямом эфире, общаться со студентами, отвечать на их вопросы и делиться своими соображениями не только по поводу права, но и по поводу каких-то общекультурных моментов, например, обсуждаем фильмы на юридическую тематику и т.д.", - приводит пример Молотников.

Помочь мотивировать студентов тщательнее заниматься в период дистанционного обучения может максимальное его технологическое удобство, уверен директор по развитию "LF Академии" (онлайн-курсы для юристов) Илья Мотенко. "У нас сейчас очень много запросов на мобильное приложение, оно очень дорого стоит, но мы все равно потратимся, потому что это реально удобно. Потому что мы к образованию относимся как к коммерческому продукту на конкурентном рынке. Нам важно делать так, чтобы те знания, которые мы даем, были максимально удобными", - уверен он.

Петербургский международный юридический форум проходит 10-12 апреля в онлайн-формате. Он был учрежден в 2011 году и проводится при поддержке президента РФ Владимира Путина и Министерства юстиции РФ. За годы своего существования форум стал ведущей мировой площадкой для обсуждения актуальных вопросов, стоящих перед современным международным юридическим сообществом.