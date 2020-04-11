Цифровые пропуска вводятся в Москве с 15 апреля для поездок на любом транспорте

Он уточнил, что передвигаться пешком по Москве пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения.

"Сегодня я подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начать оформление цифровых пропусков можно будет с понедельника, 13 апреля 2020 года. Со среды, 15 апреля 2020 года, их наличие для поездок станет обязательным", - написал мэр.

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Цифровые пропуска для поездок на любом транспорте вводятся в Москве с 15 апреля. Передвигаться по Москве пешком пока можно будет без пропусков, сообщил в субботу в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"Получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта - мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте", - написал мэр.

По его словам, пропускная система носит заявительный характер, получить цифровой пропуск сможет каждый.

"Пропускная система носит заявительный характер. Получить цифровой пропуск сможет каждый, а перечень уважительных причин для поездок является открытым. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений. Проверять будем через соответствующие информационные системы и с помощью непосредственного контроля на дорогах и в общественном транспорте", - написал мэр.

Жители смогут получать цифровые пропуска для поездки в личных целях два раза в неделю.

"Для поездок в других личных целях, соответствующих режиму повышенной готовности (в магазин, на дачу, на вокзал и т. п.). Пропуск этой категории выдается на один день и разрешает поездку до места назначения и обратно. Получить этот пропуск можно будет два раза в неделю", - сообщил мэр.

Для поездок в медицинские учреждения пропуск будет выдаваться на один день, он предполагает поездку в конкретное медицинское учреждение. Количество выдаваемых в течение недели пропусков не ограничено, отметил Собянин.

По словам мэра, заказать пропуск на портале mos.ru должно быть "не сложнее, чем оформить покупку в интернет-магазине".

"Получить цифровой пропуск можно тремя способами. На портале mos.ru выберите услугу "Получение цифрового пропуска на передвижение по городу", заполните необходимые данные, отправьте заявку. Система отобразит на экране специальный код, который необходимо сохранить (записать, сфотографировать или сделать скриншот). Одновременно пропуск будет выслан на электронную почту, если вы ее указали. Также для получения пропуска можно отправить смс на короткий номер 7377 либо позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77", - написал мэр.

При подаче заявки на получение цифрового пропуска для поездок на личном автомобиле необходимо сообщить его государственный регистрационный номер. Для поездок в общественном транспорте в заявке на получение пропуска необходимо указать номер карты "Тройка" или "Стрелка" (при наличии).

По словам Собянина, "пропуск выдается в электронном виде и представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв, первые 4 знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки". "QR-код на пропуске обеспечивает быструю проверку сведений сотрудниками контролирующих органов", - сообщил мэр.

Собянин отметил, что между Москвой и Московской областью будет действовать "роуминг" цифровых пропусков. "Для поездки "Москва - Московская область" и обратно москвичам необходимо заказывать один пропуск на портале mos.ru. И наоборот, жители Московской области заказывают пропуск для поездок в Москву и по Москве на своем сайте", - написал мэр, отметив, что для поездки в Москву из другого региона необходимо запросить московский пропуск.

"Хранение и обработка персональных данных, собираемых для выдачи цифровых пропусков, будут осуществляться в соответствии с законодательством о персональных данных. По окончании действия режима повышенной готовности информация о выданных пропусках будет уничтожена", - заверил Собянин.