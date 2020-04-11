Цифровые пропуска для работы в Москве будут действовать до 30 апреля

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Цифровые пропуска, которые жители Москвы будут использовать для совершения поездок по работе, будут действовать до 30 апреля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу в своем блоге .

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"Вводятся следующие категории цифровых пропусков. Для поездок, связанных с осуществлением трудовой деятельности. Для поездок, связанных с осуществлением трудовой деятельности. Выдается до 30 апреля включительно в случаях, если организация продолжает работать и присутствие сотрудника на рабочем месте является абсолютно необходимым", - написал он.

Собянин также отметил, что пропуск нужно будет предъявлять должностным лицам при проверке. "Находясь в пути, граждане обязаны предъявить паспорт и цифровой пропуск (показать распечатку или экран смартфона) по требованию должностных лиц, осуществляющих контроль передвижения по городу. Проверка пропуска будет осуществляться в присутствии гражданина с помощью специальной программы в планшете", - написал мэр.

По словам Собянина, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и судьи могут передвигаться по Москве без пропуска.

"Кому не нужно получать цифровые пропуска? Поездки без цифрового пропуска в служебных целях имеют право совершать военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, имеющие удостоверения установленного государством образца", - написал мэр.