Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

1. Что представляет собой цифровой пропуск? - Его выдают в электронном виде, он представляет собой специальный код, который состоит из цифр и букв. Первые четыре знака означают дату окончания срока действия, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать владельца и цель поездки.

Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Москве в период режима повышенной готовности. С 13 апреля можно будет начать оформление, со среды их наличие станет обязательным. ​​​​​ ​​​​​​

2. Какие поездки требуют получения пропуска? - На любом виде личного и общественного транспорта - скутере, мотоцикле, такси, автомобиле, метро, МЦД, МЦК и т.д.

3. Какие есть категории цифровых пропусков и цели поездок?

Поездки на работу и обратно, а также служебные разъезды.

Поездки в медучреждения. Пропуск выдается на день и разрешает поездку в конкретное медучреждение.

Поездки в личных целях, которые соответствуют режиму повышенной готовности (в магазин, на вокзал, на дачу и т.п.). Пропуск выдается на день, получить его можно будет два раза в неделю.

4. Как осуществляются поездки между Москвой и Подмосковьем, между Москвой и другими регионами?​​​​​​ - Между столицей и областью будет действовать "роуминг" пропусков. Для поездки в Подмосковье туда и обратно москвичам нужно заказывать один пропуск на портале mos.ru. Жители области заказывают пропуск для поездок в столицу на своем сайте.

5. Как получить цифровой пропуск? - На портале mos.ru (услуга "Получение цифрового пропуска на передвижение по городу"), по телефону +7 (495) 777-77-77 или СМС на номер 7377.

6. Кому не нужен пропуск? - Военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, судьям и иным служащим. Лицам младше 14 лет пропуск также не требуется.

7. Какие дополнительные сведения нужно сообщить для поездок на личной машине и в общественном транспорте? - Для поездок на личном транспорте необходимо сообщить государственный регистрационный номер, в общественном - номер карты "Тройка" или "Стрелка".

8. Как пользоваться цифровым пропуском? - Граждане обязаны предъявить паспорт и пропуск (распечатка или экран смартфона) по требованию должностных лиц.

9. Будут ли защищены персональные данные? - Их хранение и обработка будут осуществляться в соответствии с законодательством. По окончании действия режима повышенной готовности информацию уничтожат.