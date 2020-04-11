{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Москве в период режима повышенной готовности. С 13 апреля можно будет начать оформление, со среды их наличие станет обязательным. ​​​​​​​​​​​

1. Что представляет собой цифровой пропуск? - Его выдают в электронном виде, он представляет собой специальный код, который состоит из цифр и букв. Первые четыре знака означают дату окончания срока действия, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать владельца и цель поездки.

Цифровой пропуск Блог Сергея Собянина
Описание
Цифровой пропуск
© Блог Сергея Собянина

2. Какие поездки требуют получения пропуска? - На любом виде личного и общественного транспорта - скутере, мотоцикле, такси, автомобиле, метро, МЦД, МЦК и т.д.

3. Какие есть категории цифровых пропусков и цели поездок?

  • Поездки на работу и обратно, а также служебные разъезды.
  • Поездки в медучреждения. Пропуск выдается на день и разрешает поездку в конкретное медучреждение.
  • Поездки в личных целях, которые соответствуют режиму повышенной готовности (в магазин, на вокзал, на дачу и т.п.). Пропуск выдается на день, получить его можно будет два раза в неделю.

4. Как осуществляются поездки между Москвой и Подмосковьем, между Москвой и другими регионами?​​​​​​ - Между столицей и областью будет действовать "роуминг" пропусков. Для поездки в Подмосковье туда и обратно москвичам нужно заказывать один пропуск на портале mos.ru. Жители области заказывают пропуск для поездок в столицу на своем сайте. 

5. Как получить цифровой пропуск? - На портале mos.ru (услуга "Получение цифрового пропуска на передвижение по городу"), по телефону +7 (495) 777-77-77 или СМС на номер 7377.

6. Кому не нужен пропуск? - Военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, судьям и иным служащим. Лицам младше 14 лет пропуск также не требуется.

7. Какие дополнительные сведения нужно сообщить для поездок на личной машине и в общественном транспорте? - Для поездок на личном транспорте необходимо сообщить государственный регистрационный номер, в общественном - номер карты "Тройка" или "Стрелка".

8. Как пользоваться цифровым пропуском? - Граждане обязаны предъявить паспорт и пропуск (распечатка или экран смартфона) по требованию должностных лиц.

9. Будут ли защищены персональные данные? - Их хранение и обработка будут осуществляться в соответствии с законодательством. По окончании действия режима повышенной готовности информацию уничтожат.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло почти на 90 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС