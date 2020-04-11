В Дипакадемии с сентября откроется новое направление с дистанционным обучением

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Дипломатическая академия МИД РФ откроет в сентябре новое направление обучения, которое будет осуществляться в дистанционном формате. Об этом сообщил в субботу ректор Дипакадемии Александр Яковенко в эфире телеканала РБК.

"Мы решили, что есть смысл подумать над расширением услуг, которые предоставляет дипломатическая академия, и открыть новое направление в нашей работе - дистанционное обучение. Не все могут приехать в Москву учиться, тем более и у академии возможности достаточно ограниченные с тем, чтобы принять студентов, поэтому мы планируем с сентября месяца сделать новое направление - открыть дистанционное обучение. Это будет касаться международных отношений, экономики и международного права", - сказал он.

Ректор отметил, что работу в дистанционном формате о итоге получилось организовать, несмотря на возникавшие трудности. По его словам, новые условия поспособствовали появлению идеи о создании дистанционного направления обучения.

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам с 16 марта организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики распространения коронавируса.