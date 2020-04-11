{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Дипакадемии с сентября откроется новое направление с дистанционным обучением

Это будет касаться международных отношений, экономики и международного права, сообщил ректор вуза Александр Яковенко

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Дипломатическая академия МИД РФ откроет в сентябре новое направление обучения, которое будет осуществляться в дистанционном формате. Об этом сообщил в субботу ректор Дипакадемии Александр Яковенко в эфире телеканала РБК.

"Мы решили, что есть смысл подумать над расширением услуг, которые предоставляет дипломатическая академия, и открыть новое направление в нашей работе - дистанционное обучение. Не все могут приехать в Москву учиться, тем более и у академии возможности достаточно ограниченные с тем, чтобы принять студентов, поэтому мы планируем с сентября месяца сделать новое направление - открыть дистанционное обучение. Это будет касаться международных отношений, экономики и международного права", - сказал он.

Ректор отметил, что работу в дистанционном формате о итоге получилось организовать, несмотря на возникавшие трудности. По его словам, новые условия поспособствовали появлению идеи о создании дистанционного направления обучения.

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам с 16 марта организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики распространения коронавируса.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло почти на 90 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС