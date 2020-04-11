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Пандемия коронавируса нового типа
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Во Франции число заразившихся коронавирусом превысило 93 тыс.

От последствий заболевания в стране умерли 13 832 человека

ПАРИЖ, 11 апреля. /ТАСС/. Количество умерших после заражения коронавирусом в больницах Франции за минувшие сутки увеличилось на 353 человека, общее число летальных исходов на территории страны составило 13 832. Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон.

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"За последние 24 часа в госпиталях умерли 353 пациента. Общее число смертельных случаев с 1 марта во Франции составляет 13 832, из них 4 889 зафиксированы в домах престарелых", - сказал он. При этом, согласно данным властей, число подтвержденных случаев заражения в стране составило 93790, увеличившись за сутки на 3114.

Глава французского ведомства отметил, что "в настоящий момент в больницах находятся 31320 пациентов с коронавирусом". Их них почти 7 тыс. человек - большинство люди старше 60 лет - помещены в реанимацию, добавил он. "За последние 24 часа 121 зараженный поступил в отделение интенсивной терапии", - добавил он. По данным Саломона, в общей сложности свыше 26 тыс. человек успешно прошли лечение в больницах и вернулись домой.

"Мы можем констатировать, что эпидемия в стране продолжает находиться в активной стадии", - резюмировал Саломон.

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение жителей по улицам. Он также предусматривает закрытие магазинов, не торгующих товарами первой необходимости.

13 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон должен выступить с обращением к нации, в ходе которого, как ожидается, он объявит о дополнительных мерах в связи с пандемией коронавируса. Ранее источник в администрации президента республики сообщил, что Франция продлит действие ограничений на передвижение граждан по стране после 15 апреля.

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльПандемия коронавируса нового типа
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За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло почти на 90 тыс.
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