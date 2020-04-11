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Пандемия коронавируса нового типа

В Ингушетии меценаты передали в больницы региона аппараты ИВЛ, УЗИ и медикаменты

В частности, два аппарата искусственной вентиляции легких поступили в Назрановскую районную больницу

МАГАС, 11 апреля. /ТАСС/. Меценаты в Ингушетии передали в больницы республики новые аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), ультразвукового исследования (УЗИ), а также необходимые для борьбы с коронавирусом медикаменты и дезинфицирующие средства.

"Мы получили помощь от мецената - сегодня нам передали два аппарата искусственной вентиляции легких, которые нам очень необходимы при лечении коронавирусной инфекции, от акционера агрокомплекса "Сунжа". Эти аппараты переданы в Назрановскую районную больницу", - рассказала журналистам министр здравоохранения республики Зарема Льянова.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, еще один меценат - советник главы региона Ахмет Полонкоев передал Минздраву аппараты УЗИ и медикаменты.

"В понедельник к нам должны поступить два аппарата УЗИ, противовирусные медикаменты, антибиотики, а также дезинфицирующе средства для больниц. Советник главы связался с министром и спросил, что на данном этапе необходимо для медучреждений и исходя из этого решил оказать помощь", - сказали в пресс-службе.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФОПандемия коронавируса нового типа
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За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло почти на 90 тыс.
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