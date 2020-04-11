Захарова рассказала, как пишет песни

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" о том, как была написана новая песня "До предела" в исполнении Максима Фадеева и Валерии.

Захарова поделилась, что стихи она написала еще полтора года назад, но продюсер Максим Фадеев полтора месяца назад решил, что нужно записать по ним песню.

"Макс Фадеев взял мой текст и сделал потрясающую музыкальную композицию и прислал ее мне на день рождения. Потом через какое-то время он говорит, что будем делать песню с Валерией", - рассказала она.

При этом дипломат призналась, что в тексте она описывала свои эмоции, ощущения и впечатления, поэтому слова были "женскими". В связи с этим при записи самой песни возникла сложность - необходимо было убрать род в припеве песни так, чтобы можно было петь и мужскую часть и женскую.

"И я крутила всячески, а там не ложится - обязательно женский род должен быть. И мы с Фадеевым бились наверное месяца полтора. Я ему давала варианты одного слова, а он говорил: еще, давай еще. И вдруг я ему прислала "разогнавшись до предела" - вот это оно. Это то, что нужно было", - поделилась воспоминаниями Захарова.