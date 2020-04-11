Новым пресс-секретарем главы Чечни стал Ильман Вахидов

ГРОЗНЫЙ, 11 апреля. /ТАСС/. Заместитель директора телеканала "Грозный" Ильман Вахидов назначен новым пресс-секретарем главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом руководитель республики сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"На должность пресс-секретаря - начальника информационного управления главы и правительства Чеченской Республики назначен Ильман Вахидов, который до недавних пор работал первым заместителем директора ЧГТРК "Грозный". Ильман добросовестно трудится в нашей команде с 2005 года, обладает богатым опытом работы на государственной службе", - написал Кадыров.

С 2009 года должность пресс-секретаря главы Чечни занимал Альви Каримов. Он, по словам Кадырова, ушел на заслуженную пенсию.

Глава Чечни также назначил бывшего директор ГТРК "Вайнах" Аламхада Ельсаева своим советником по СМИ.

"Его профессиональный опыт и личные качества нужны нам на государственном уровне. Помимо средств массовой информации, Аламахад Абдул-Хамидович будет курировать работу Союза писателей и продолжит состоять в экспертном совете по сохранению и развитию чеченского языка при главе Чеченской Республики", - добавил Кадыров.