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Пандемия коронавируса нового типа
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Число жертв коронавируса в США превысило 20 тыс. человек

США находятся на первом месте в мире как по числу заболевших, так и по количеству летальных исходов

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за вызываемых коронавирусом осложнений на территории США превысило 20 тыс. Такую информацию приводит в субботу Университет Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

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По его данным, к настоящему моменту в США коронавирус диагностирован у 519 453 человек, умер 20 071 человек, выздоровели 29 507. США находятся на первом месте в мире как по числу заболевших, так и по количеству летальных исходов.

В пятницу в Соединенных Штатах был зарегистрирован самый высокий показатель летальных исходов за сутки - умерли 2 108 человек.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. 

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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