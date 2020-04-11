В Ленобласти изолировали нелегальный хостел

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Нелегальный хостел в пос. Новосергиевка Ленинградской области закрыли на карантин, 14 проживающих в нем проверяют на наличие нового коронавируса. Об этом в субботу сообщила пресс-служба правительства региона.

"В оперативный штаб Ленобласти поступила информация о нелегальном хостеле в Новосергиевке. Рейд Роспотребнадзора, Следкома и ГУВД выявил общежитие, где проживали 154 человека, 14 из которых с симптомами ОРВИ проживали изолированно. Роспотребнадзором у заболевших взяты анализы на коронавирус, объект проживания закрыт на карантин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собственник хостела взял на себя обязательства по охране, питанию и обеспечению проживающих предметами первой необходимости. Правоохранительные органы уточняют информацию о работодателе.

В субботу в Ленинградской области прошли первые проверки соблюдения санитарно-противоэпидемического режима. В ходе "карантинного" рейда в городе Мурино (Всеволожский район) полицейские вместе с дружинниками возбудили административное дело на владельца барбершопа Lion на Охтинской аллее 14.

Проверки пройдут также и 12 апреля, в них участвуют специалисты комитета государственного жилищного надзора и контроля, комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, комитета по труду и занятости населения, комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям. Каждое ведомство будет оформлять протоколы в рамках своей сферы деятельности.

Проверки проходят в населенных пунктах Всеволожского района области: Кудрово, Мурино, а также в городе Сосновый Бор бразует (муниципальное образование Сосновоборский городской округ как единственный населенный пункт в его составе). Всеволожский район лидирует в регионе по числу заразившихся новым коронавирусом.

Об ограничениях

В случае подтверждения заболевания в населенном пункте региона вводится ограничение передвижения за его пределы. Также в Ленинградской области введен запрет на перемещение граждан за границы районов. Исключения составляют только сотрудники непрерывно действующих, медицинских и аптечных организаций, а также организаций, которые занимаются поставкой продуктов питания для населения, учреждений, сотрудники которых выполняют неотложные работы. Для выезда за пределы районов им необходимо иметь подтверждающие документы.

Помимо ограничения на передвижение прекращен плановый прием в стационарах больниц и фельдшерско-акушерских пунктах, амбулаториях и поликлиниках, исключение будет сделано для пациентов в острых состояниях. Введен запрет розничной торговли, кроме продуктов питания, сотовой связи, зоотоваров, газомоторного топлива, аптек. Также разрешена работа торговли хозяйственными, детскими, строительными товарами, автозапчастями, табачными изделиями, товарами для сада и огорода, газетами и журналами при обязательном обеспечении персонала средствами индивидуальной защиты и безопасного расстояния между посетителями.

Исключение на торговлю любыми товарами сделано для организаций, которые торгуют онлайн и осуществляют доставку. Кроме того, введен запрет на посещение лесов и охоту, за исключением работников лесхозов и иных учреждений. Также власти региона ввели запрет на свободное посещение кладбищ в некоторых районах и населенных пунктах Ленинградской области за исключением погребения в присутствии близких родственников.

Случаи заражения COVID-19 зафиксированы в 12 из 18 районов Ленинградской области. По данным Роспотребнадзора на 11 апреля, всего в Ленинградской области, заразились коронавирусной инфекцией 134 человека, выздоровели трое.